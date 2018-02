De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 27 februari

78/52 (Alexandre O Philippe, 2017)

Te zien op Netflix



78 camera-instellingen en 52 cuts: dat is het basismateriaal waaruit de talloze malen gekopieerde, nooit geëvenaarde en in het collectieve filmgeheugen vastgeklonken douchescène uit Alfred Hitchcocks Psycho (1960) bestaat. 78/52 is ook de titel van een alleraardigste documentaire die sinds kort op Netflix staat, en waarin de bewuste scène vol overgave op de ontleedtafel wordt gelegd. Een sterrenteam aan filmwetenschappers, regisseurs, editors en acteurs (onder anderen Jamie Lee Curtis, dochter van Psycho-hoofdrolspeler Janet Leigh) staat stap voor stap stil bij de scène en vaak ook bij wat er in de film aan voorafgaat en wat erop volgt.



Niet iedereen zal anderhalf uur lang willen blijven hangen bij enkele minuten klassieke filmgeschiedenis, maar regisseur Alexandre O. Philippe en zijn eminente talking heads brengen een mix van achtergrondgeschiedenis, anekdotes en analyse, die je voortdurend fris naar de scène laat kijken. Zien we Norman Bates' mes nu wel of niet Marion Crane's lijf binnendringen? Waarom monteerde Hitchcock de scène zo hoekig? En wat is een cynische camerabeweging? Leuk ook, hoe overtuigend wordt beargumenteerd dat Hitchcock eigenlijk zijn hele oeuvre naar dit ene badkamermoment toewerkte, tot en met een telkens weer gevisualiseerde voorkeur voor wit sanitair.



Zijn oorspronkelijke schokeffect krijgt de douchescène nooit meer terug, ook niet met zo'n vipbehandeling. Daarentegen is het ook anno 2018 nog steeds verontrustend dat een film, alsof het niets is, na drie kwartier zomaar zijn enige echte hoofdpersonage uit de weg kan ruimen. 'Dat had nog niemand aangedurfd', zegt een van de door Philippe opgevoerde sprekers. 'Ja, misschien een of andere obscure Oost-Europese film.' Klopt niet: al enkele maanden voor Psycho had Michelangelo Antonioni's L'avventura het film-festival van Cannes op zijn kop gezet door precies hetzelfde te doen. Zo valt er wel méér op 78/52 aan te merken de nagespeelde stukjes hadden niet gehoeven en waarom niet de scène één keer integraal tonen? maar dat zij hem met zo veel aanstekelijk beleden filmliefde gemakkelijk vergeven.