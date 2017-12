De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 26 december

The Miniaturist

BBC 1, 22.00 uur



Kerstverfilming van Jessie Burtons The Miniaturist (Het huis aan de gouden bocht), over Amsterdam in de Gouden Eeuw. De 18-jarige Nella krijgt van haar nieuwe, afstandelijke man een miniatuurversie van hun huis aan de Herengracht cadeau, waarvoor een miniaturist meubeltjes en mensjes ontwerpt die steeds meer samenvallen met de dreigende werkelijkheid in het echte huis. Burton deed de inspiratie op bij het poppenhuis van Petronella Oortman in het Rijksmuseum, de BBC filmde in Leiden. Deel 2 is morgen.