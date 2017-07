De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 25 juli

Boogie Nights (Paul Thomas Anderson, 1997)

Net 5, 23.05-02.10 uur



Iedereen heeft wel voor iets een talent, is de cynische zogeheten tagline van Boogie Nights, het meesterwerk waarmee de toen 27-jarige P.T. Anderson in 1997 doorbrak. Cynisch, want hoewel de kleurige film mag ogen als een vrolijke satire, het onderliggende verhaal dat de jonge Anderson vertelt hij schreef ook het scenario is van een grote triestheid. Daar is in het begin nog weinig van te merken. Dan overheersen in het San Fernando Valley van 1977, het centrum van de pornoindustrie, gezelligheid, licht en vrolijke disco. Zeker wanneer Anderson met een onafgebroken steadicamshot van bijna 3minuten zijn belangrijkste personages introduceert. Dat zijn de beminnelijke regisseur Jack Horner (Burt Reynolds), zijn betoverende en jongere vrouw Amber (Julianne Moore), Rollergirl (Heather Graham), de bij hen inwonende pornoactrice die gedurende de film nooit haar rolschaatsen zal uitdoen, en de afwasser in de discotheek, de schuchtere Eddie Adams (Mark Wahlberg). Niet voor niets eindigt de camera dit staaltje filmische krachtpatserij wat in de slotopname van de film nog eens wordt herhaald bij hem, want zo zegt Horner tegen hem: 'Jij hebt iets in de broek dat er dolgraag uit wil.' En inderdaad, onder de hoede van Horner maakt Eddie als Dirk Diggler snel carrière in de business. Maar met het verloop der jaren kruipt de tragiek naar de oppervlakte: Amber is een gescheiden vrouw met een strafblad die haar zoon nooit meer mag zien; Jack is een eenzame man wiens seksleven zich slechts voor zijn ogen afspeelt; en Eddie/Dirk ziet in zijn simpelheid niet hoe afhankelijk hij is en eindigt aan cocaïne verslaafd als domme kruimeldief. En de bijrollen (Philip Seymour Hoffman, William H. Macy, John C. Reilly, Don Cheadle en (pornoactrice) Nina Hartley allemaal weergaloos) verhullen al evenzeer hun existentiële onmacht in seks en drugs. Nee, Boogie Nights is geen vrolijke satire, wel een ongelooflijk goeie film.