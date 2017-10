De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 24 oktober

Fish Tank (Andrea Arnold, 2009)

Viceland, 19.00-21.15 uur



De 15-jarige Mia heeft in het verpletterende Engelse drama Fish Tank niets anders te doen dan wat rond te slenteren door haar troosteloze nieuwbouwwijk, danspassen te oefenen op hiphopliedjes en ruzie te zoeken met de meiden in de buurt. Tot ze zich openstelt voor mama's nieuwe vriendje Connor (Michael Fassbender, toen nog niet de beroemdheid die hij nu is). Fantastisch, zo subtiel als regisseur Andrea Arnold in het midden houdt wat er dan precies door Mia heen gaat. Het kan zijn dat ze verliefd is op Connor, maar het kan ook de behoefte zijn aan een maatje of vaderfiguur.



Die dubbelzinnigheid wordt tot in de finesses volgehouden in Fish Tank, dat op het filmfestival van Cannes werd bekroond met de juryprijs. Neem de even verontrustende als zwoele scène waarin Mia voor Connor danst en bij hem op de bank gaat liggen alles badend in een onwerkelijk licht, dat het midden houdt tussen dat van een straatlantaarn en een zonsondergang. De destijds 17-jarige Katie Jarvis, door Arnold (Red Road, American Honey) ontdekt toen ze in een treinstation met haar vriendje stond te ruziën, is magistraal als Mia. Het beeldformaat van de film is door Arnold op Jarvis' lengte toegesneden: Fish Tank is gedraaid in de ouderwetse verhouding van 4:3. Wat Arnold betreft is dat een meer 'mens-gecentreerde' verhouding dan breedbeeld, dat geschikter is voor landschappen en spektakel. Deze keuze heeft in de film, ook door zijn vele close-ups, het uitgekiende gebruik van slow motion en een precies uitgewerkte soundtrack, vaak een uiterst zinnelijk effect.