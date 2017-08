De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 22 augustus

Ghost (Jerry Zucker, 1990)

RTL 8, 20.30-23.05 uur



Wie Ghost zegt, zegt pottenbakken. Maar laten we het nu eens over iets anders hebben dan over de ontiegelijk vaak geparodieerde scène waarin Demi Moore en Patrick Swayze elkaar opgeilen terwijl ze lepeltje-lepeltje aan de pottenbaktafel zitten. Over het gemak bijvoorbeeld waarmee de twee acteurs ook zonder softerotische krachttoeren een alleszins geloofwaardig stel neerzetten. Zeker in de eerste twintig minuten, wanneer bankier Sam (Swayze) nog onder de levenden is en net als elke sterveling moeite heeft om met zijn geliefde Molly (Moore) te communiceren, wordt Ghost lang niet zo glad en dik aangezet als van een romantische Hollywoodfilm te verwachten valt; alleen al het opvallend spaarzame gebruik van muziek is een verademing. De grootse gebaren en tranentrekkende strijkers bewaart regisseur Jerry Zucker (Airplane!, First Knight) voor later, nadat Sam schijnbaar toevallig is vermoord en hij als dolende geest moet leren wat zijn plek op aarde is. En ook dan blijven de momenten waarop Sam probeert een limonadeblikje weg te schoppen of met een zwevend muntje aan Molly te laten zien dat hij echt bestaat indrukwekkender dan de inmiddels behoorlijk verouderde speciale effecten. Grootste huzarenstuk, dat net als Bruce Joel Rubins scenario met een Oscar werd bekroond: Whoopi Goldberg, die als medium Oda Mae moet doen alsof ze tegenspeler Swayze weliswaar hoort, maar niet ziet. Als je het zo bekijkt, is Ghost een behoorlijk geslaagde oefening in gewoonheid.