De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 20 maart

Nieuwsuur

NPO 2, 22.00 uur



De uitzending staat in het teken van het referendum, morgen, over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Twan Huys leidt vanuit Utrecht een debat tussen de landelijke partijleiders die voor of tegen de wetsaanpassing zijn.



The Secret

Canvas, 23.10 uur



Begin van een Brits vierluik over twee nette burgers (James Nesbitt uit Cold Feet en Genevieve O'Reilly) uit de Noord-Ierse kuststad Coleraine die een dubbele moord plegen; naar de bestseller Let This Be Our Secret van Deric Henderson.