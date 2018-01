De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 2 januari

The Wooden Horse (Jack Lee, 1950)

BBC 2, 13.05-14.45 uur.



Britse krijgsgevangenen zijn de Duitsers te slim af in dit curieuze ontsnappingsdrama dat zich afspeelt in hetzelfde WOII-kamp als dat waaruit de groep gevangenen ontsnapte in het later gemaakte en veel bekendere The Great Escape. Beide films delen het idee dat oorlog vooral een spannend jongensboek is. Ontsnappen als escapisme; logisch dat het kort na de oorlog populair was om het grote drama te vergeten, maar tegenwoordig voelt het niet minder achterhaald. Het paard uit de titel vormt een aardige variant op het bouwsel van Troje: het verbergt in dit geval de ontsnappingstunnel. In fraai zwart-wit en met prima spel, door onder anderen Leo Genn en David Tomlinson.