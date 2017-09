De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 19 september

The Martian (Ridley Scott, 2015)

NASA wachtte in de herfst van 2015 keurig met de bekendmaking van hun bewijs van stromend water op de rode planeet tot de première van Ridley Scotts The Martian, waarbij de ruimtevaartorganisatie intensief betrokken was geweest. Wie twijfelde aan het complot werd uit de droom geholpen door Scott zelf, die liet weten dat hij via zijn kersverse collega's bij NASA al maanden van de ontdekking op de hoogte was.



In The Martian wordt geen tijd verspild. We zijn nog geen minuut op Mars of daar steekt de allesvernietigende storm op die het astronautenteam dwingt tot plotse evacuatie. Op één man na: Mark Watney (Matt Damon) ligt voor dood half onder het rode stof. Zodra Houston doorheeft dat de achterblijver nog leeft, is Watney allang doordrongen van de gruwelijke werkelijkheid. Gerekend naar de beschikbare zuurstof- en voedselvoorraad zal hij sterven voordat een volgende bemande vlucht in de buurt kan komen. Gelukkig beschikt de astronaut in ruime mate over die Amerikaanse can-do-mentaliteit, en is hij botanicus. 'I'm gonna have to science the shit out of this', belooft hij zichzelf, om vervolgens een moestuin te kweken met behulp van raketbrandstof, condens, fecaliën en wat aardappels.



