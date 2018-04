De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 17 april

Sun Dogs

Sun Dogs (Jennifer Morrison, 2017)

Te zien op Netflix



Sun Dogs, sinds kort te zien op Netflix, is eigenzinnig genoeg om niet in clichés of al te slaafs gevolgde genreconventies te verzanden. De plot loopt telkens net even anders dan je zou verwachten; zelfs wanneer Ned na de zoveelste rekruteringspoging door de vermoeide legerofficier in kwestie met een nep-spionagemissie wordt afgepoeierd, en hij de stuurloze Tally leert kennen. Samen beginnen ze de tulband dragende baas van het plaatselijke casino te bespieden, in de veronderstelling dat deze eigenlijk een internationaal gezochte terrorist is.



Sun Dogs, genoemd naar een speciaal voor Ned bedachte, niet bestaande legerdivisie, markeert het regiedebuut van actrice Jennifer Morrison; vooral door haar gortdroge, bedrieglijk laconieke regie is Sun Dogs nergens overdreven melig, terwijl hoofdrolspeler Michael Angarano voorkomt dat Ned in alle charmante gekte te knuffelig wordt. Melissa Benoist geeft hem als Tally fijn tegenspel; zeer sympathieke bijrollen ook voor Ed O'Neill als Bob en Allison Janney als Rose, beide essentieel voor het ontroerende effect van de film.