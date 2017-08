De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 15 augustus

The Impossible (J.A. Bayona, 2012)

De voortekenen zijn ernaar. We krijgen van boven een prachtig stille en blauwe zee te zien, wanneer er linksboven, met bijpassend lawaai, een vliegtuig het beeld in raast. Die overweldiging herhaalt en versterkt de Spaanse regisseur Juan Antonio García Bayona (die zijn voornamen in de VS tot twee initialen heeft ingekort) niet veel later wanneer een tsunami het vakantievierende gezin van Naomi Watts en Ewan McGregor overvalt. De catastrofe aan de toeristische oostkust van Thailand in 2004, die meer dan 200 duizend slachtoffers eiste, heeft niet veel cineasten verleid er een film over te maken. Clint Eastwood was in 2010 een van de eersten. Hij maakte een bespiegelende film over een leven na de dood. J.A. Bayona stelt de ramp wel centraal en kiest ervoor steevast uit te zoomen. Telkens begint een scène dicht bij de personages - dat kunnen secondenlang alleen wandelende benen zijn - om pas helemaal aan het eind uit te zoomen, waarna hij de kijker een blik over de verwoeste omgeving biedt. Zeker in de eerste helft van de film werkt dat optimaal. We blijven dan dicht bij de in de voortrazende storm voor hun levende vechtende moeder en haar oudste zoon, de 12-jarige Lucas. Hun strijd in het kolkende water overtuigt, zonder dat we zien wat erom hen heen is. Dat is te danken aan het uitstekende spel van Watts als moeder en Tom Holland (dit jaar in de bioscoop als de nieuwste Spider-Man), maar komt beslist ook door de consequente keuze van Bayona, die pas uitzoomt wanneer de twee na een lange dag een veilige plek hebben gevonden. Het kleine groot maken werkt bij zo een onvoorstelbare ramp beter dan het grote klein maken. Die stijl houdt Bayona niet de hele film vast; in de tweede helft, wanneer het uiteengeslagen gezin op zoek gaat naar elkaar in de nachtelijke chaos, dringt het grote zich op en neigt de film vervaarlijk naar een zuivere tranentrekker, al laten de sterke acteurs het zover niet komen.