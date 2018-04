De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 10 april

Split (M. Night Shyamalan, 2016)

Film1 Action, 20.30-22.25 uur.



Split is een redelijk spannende ontvoeringsthriller waarin de belangrijkste rol is weggelegd voor de dader, een man (James McAvoy) met 23 persoonlijkheden. Maar Split is ook de perfecte M. Night Shyamalan-film: een vaardig opgebouwd verhaal op basis van een hoogst eigenzinnig, bovennatuurlijk uitgangspunt, waarmee de Indiaas-Amerikaanse scenarist en regisseur (The Sixth Sense) torenhoge verwachtingen creëert zonder de boel tot een bevredigende conclusie te breien. Het is vooral McAvoy die ondanks het vergezochte uitgangspunt overtuigt. Terwijl hij drie meisjes gevangenhoudt en hij zijn psychiater bewust of onbewust om de tuin leidt, transformeert hij van man met smetvrees tot warme vrouw, van flamboyante modeontwerper tot 9-jarig kind. Het is een rol met een hoog komt-dat-ziengehalte, maar het werkt, ook omdat alle persoonlijkheden uitzien naar de komst van een monsterlijke vierentwintigste identiteit, Het Beest genoemd. Het fraaie slot blikt op verrassende wijze terug op een van Shyamalans vroegere films en legt een geweldige bodem voor een vervolgfilm met grote potentie: het volgend jaar te verschijnen Glass.