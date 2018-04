De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 1 mei

Als twee druppels water (Fons Rademakers, 1963)

Er zijn allerlei opvallende verschillen aan te wijzen tussen W.F. Hermans' enigmatische oorlogsklassieker De donkere kamer van Damocles (1958) en de film die Fons Rademakers ervan maakte. Alleen al de titel. Zoals zoveel veranderingen kwam die van Hermans zelf. Hij reageerde aanvankelijk enthousiast op Rademakers' filmplan en werkte wekenlang met hem aan het scenario. Minder duidelijk is wie de vernieuwde introductie van geheim agent Dorbeck had bedacht. In het boek stapt Dorbeck de winkel van zijn fletse dubbelganger Osewoudt binnen met een fotorolletje dat ontwikkeld moet worden; in de film landt Dorbeck (Lex Schoorel) per parachute in het veld, midden in de nacht.



W.F. Hermans kwam een enkele keer langs op de set van Als twee druppels water, net als geldschieter Freddy Heineken en collega Harry Mulisch. De drie lieten zich door Ed van der Elsken fotograferen in SS-kostuum.

Misschien was het Hermans die dit had bedacht - hij veranderde ook de naam Osewoudt in Ducker - misschien was het Rademakers. Het draaiboek dat Rademakers maakte op basis van het door hem en Hermans geschreven script, had volgens Hermans in elk geval 'nagenoeg niets meer gemeen' met het scenario. Hij schreef boze brieven aan het Productiefonds en noemde de aanstaande verfilming 'een onrechtmatige daad'.



Maar Rademakers hield voet bij stuk. De film, die hij niet als een getrouwe bewerking van het boek beschouwde maar als een variatie op hetzelfde thema, kwam er. Hermans' brieven aan het Productiefonds hadden volgens Rademakers overigens helemaal niets met inhoudelijke bezwaren te maken, vertelde hij in het audiocommentaar op de dvd van Als twee druppels water. 'Ik kwam erachter dat Hermans een dag vóór de dagtekening van deze wonderbaarlijke brieven een verzoek uit Amerika had gekregen voor een optie op de verfilmingsrechten. De zaak was duidelijk, Hermans wilde onder zijn contract uit.' Hoe het ook zij, het laatste woord geven we graag aan Rademakers' weduwe Lili: 'Een beetje mythevorming rond een film kan ook geen kwaad.'