De Volkskrant tv-selectie voor 8 oktober

Allah in Europa

Zondag, NPO 2, 20.15 uur



Jan Leyers is benieuwd naar het gezicht van de islam in Europese landen en doet in de aflevering van vandaag Scandinavië aan. Zweden staat al decennialang bekend om zijn liberale asielbeleid en ook in 2015 heeft het Scandinavische land verhoudingsgewijs de meeste vluchtelingen opgevangen. Hoe wordt de integratie van nieuwkomers hier aangepakt? In Denemarken praat Leyers met Naser Khader, een islamitisch parlementslid. Omdat hij in 2005 geen probleem had met een cartoon waarin profeet Mohammed als terrorist werd afgebeeld, wordt hij nu door moslimfundamentalisten bedreigd en krijgt hij permanente bewaking. De 82-jarige Kurt Westergaard, die de cartoon tekende, komt ook aan het woord.