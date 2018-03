De Volkskrant tv-selectie voor 8 maart

Les affamés (Robin Aubert, 2017)

Te zien op Netflix



Als cineast kun je moeilijk een genre uitkiezen dat méér platgetreden is dan de zombiefilm. Dat geldt al helemaal sinds blockbusters als 28Days Later (2002) en World War Z (2013) en televisieserie The Walking Dead de zombie salonfähig hebben gemaakt. Iedereen weet tegenwoordig wat een zombie is, wat-ie wil en wat-ie doet en welke clichés bij dat concept horen.



Best een prestatie dus, wanneer een levende-lijkenfilm toch weet te verrassen. De Canadese productie Les affamés, die sinds kort op Netflix staat, is er zo eentje. De setting (een door een zombieplaag verwoeste wereld waarin een handvol overlevenden het met elkaar moet zien te redden) is ouwe koek, maar ze praten er tenminste wel Frans met een stevige Quebec-knauw; iets wat we nog nooit eerder in zombieland hebben gehoord.



Belangrijker dan die tongval is dat schrijver en regisseur Robin Aubert een verrassende draai weet te geven aan scènes die je als zombiefan al tig keer hebt gezien. Het begin van de opmerkelijk beheerste, vaak ook komische film, die op het filmfestival van Toronto werd bekroond als Beste Canadese speelfilm van 2017, is een uitstekend voorbeeld: een van de personages rent voorbij de camera het bos in, op de vlucht voor een horde ondoden. In plaats van met hem mee te rennen, zwenkt de camera naar rechts, zodat we de zombies zien, maar de door hen achtervolgde man uit het oog verliezen. Wat dan nog, denkt u wellicht wanneer u geen zwak voor het genre heeft, maar het is dankzij zulke eigenzinnigheden dat de film veel spannender en interessanter wordt dan zoveel andere genreoefeningen. Komt natuurlijk ook doordat de personages zo normaal, alledaags en sympathiek zijn: dit is nou eens een zombiefilm waarbij het je wél kan schelen of iemand wordt opgegeten of niet. Fijn dat Aubert ook wat dat betreft geïnspireerd met de regels speelt, en de ene dood lekker goor in beeld brengt, en de andere juist heel suggestief.