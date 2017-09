De Volkskrant tv-selectie voor 6 september

Intrigerend blijft-ie tot het eind

Week-end à Zuydcoote (Henri Verneuil, 1964), Arte, 14.00-16.00 uur.



Uitstekend idee van de Frans-Duitse cultuurzender Arte. Nu Christopher Nolans meesterwerk Dunkirk nog in de bioscopen draait, presenteert Arte de film van Henri Verneuil uit 1964 over dezelfde historische gebeurtenis: de in de eerste dagen van juni 1940 rond Duinkerken in het nauw gedreven Franse en Britse soldaten, die geen kant meer op konden. In enkele opzichten zijn de gelijkenissen tussen de films opmerkelijk: de op het strand ontploffende granaten, de laag overvliegende Duitse gevechtsvliegtuigen, de massascènes met de duizenden soldaten, het zinkende gebombardeerde schip. Verneuil (Le clan des Siciliens) toont zich bijna net zo'n meester in de grote actiescènes als zijn Engelse opvolger 53 jaar later.Nolan vond voor zijn Dunkirk een intelligente en geslaagde oplossing voor het feit dat er maar moeilijk een spannend filmverhaal zit in de toch dramatische gebeurtenissen. Verneuil hangt zijn film op aan een, uiteraard Frans, personage, de door Jean-Paul Belmondo gespeelde Julien Maillat, die zijn eenheid is kwijtgeraakt en doelloos ronddoolt in Zuydcoote en Bray-Dunes. Hij hoopt er te kunnen worden ingescheept voor Engeland, voert filosofische gesprekken met lotgenoten over geloof, oorlog en hoop, en heeft zowaar nog een affaire d'amour met een jonge vrouw. Dat geeft de film een surrealistische sfeer die eigenlijk niet past bij het onderwerp. Maar intrigerend blijft-ie tot het eind.