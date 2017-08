De Volkskrant tv-selectie voor 30 augustus

Napoleon Dynamite (Jared Hess, 2004)

Van een afstandje voldoet Napoleon (Jon Heder) op alle fronten aan het clichébeeld van de sociaal onaangepaste middelbareschoolnerd. Met zijn te grote bril, ongekamde rode krullenbol, monotone stemgeluid en voormalig foute jarentachtigkledingstijl vindt hij nergens aansluiting. Zielig is dat in deze fijne lowbudgetfilm (kosten ruim 350 duizend euro, opbrengst ruim 40 miljoen) allerminst, want het in zichzelf gekeerde nerdwereldje zit Napoleon als gegoten. Je mag om hem lachen, maar tegelijk is deze antiheld levensecht.



Filmmaker Jared Hess (hij was pas 24 toen hij met dit debuut voor het Sundance Filmfestival werd geselecteerd) baseerde zijn aimabele hoofdpersonage grotendeels op zijn eigen jeugd. Als lid van een mormoons gezin in Preston, Idaho, spartelde hij op school ook dikwijls verloren rond. Zijn moeder zei veel genante familiebelevenissen te herkennen toen ze de film voor het eerst zag. Voor Hess, zo vertelde hij destijds in interviews, was Napoleon Dynamite dé manier om eindelijk eens hartelijk om die jeugd te lachen. Het liefst overigens zonder geweld, naakt of scheldwoorden, daar hij zijn geloof actief praktiseert.



Braaf maakt dat de film gelukkig niet. Sterker nog: met creatieve ingrepen in het scenario geeft Hess zijn film een uniek gezicht. Het eigen taaltje waarin Napoleon communiceert ('Gosh!') is zelfs een belangrijke reden dat zich de afgelopen jaren een omvangrijk cultgevolg rond de film verzamelde.