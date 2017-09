De Volkskrant tv-selectie voor 28 september

Bridesmaids (Paul Feig, 2011)

Net 5, 20.30-23.05 uur.



Natuurlijk, die ene scène mag haar plek opeisen in de filmgeschiedenis: het gezelschap bruidsmeisjes dat een voedselvergiftiging oploopt en daarvan last krijgt juist op het moment dat ze in een chique winkel hun jurken voor de grote dag aan het passen zijn. Op de wc is het dan zo druk dat de een de ander onderkotst. De bruid zelf ziet geen andere uitweg dan midden op straat neer te zijgen en daar de boel te laten lopen. Zo beschreven is dat niet leuk, maar in Bridesmaids weet regisseur Paul Feig (van wie eerder deze week al The Heat werd uitgezonden) de scène zo in te leiden en zo goed getimed uit de hand te laten lopen, dat ze echt wel een lach tevoorschijn tovert. Bridesmaids is sowieso, meer dan een platte komedie, een romantische komedie over een onzekere vrouw, Annie, die erin slaagt telkens de verkeerde keuze te maken en pas laat inziet dat haar ongeluk voor een belangrijk deel gebaseerd is op jaloezie. Weliswaar draait het verhaal om het aanstaande huwelijk van haar hartsvriendin Lilian en de clash die dat teweegbrengt tussen Annie en haar rivaal Helen (Rose Byrne), die beiden in zijn voor het organiseren van een feestje, maar het perspectief ligt bij Annie. Het is haar onzekerheid, het zijn haar problemen met mannen, met vrouwen, met werk, met het leven, die de film voortstuwen. Telkens als we dreigen te verdrinken in oeverloos slappe lol, schakelt regisseur Feig een versnelling terug en wordt de film menselijker. En net als hij voelt hoofdrolspeler en medescenarioschrijver Kristen Wiig goed aan wanneer ze moet dimmen. Het maakt Bridesmaids uiterst genietbaar.



Tekst gaat verder onder de video.