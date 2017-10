De Volkskrant tv-selectie voor 25 oktober

'Ik voelde me verkracht, zowel door Bernardo als door Marlon'

Last Tango in Paris (Bernardo Bertolucci, 1973)





Was Maria Schneider niet in 2011 gestorven, dan had ze ongetwijfeld een flinke bijdrage kunnen leveren aan de #MeToo-discussie. En dat vanwege de meest verguisde scène uit Bernardo Bertolucci's Last Tango in Paris, waarin Schneiders personage in een appartement anonieme seks heeft met de veel oudere weduwnaar Paul (Marlon Brando). De bewuste scène, waarin Jeanne door Paul anaal wordt verkracht met roomboter als glijmiddel, stond niet als zodanig in het script; toen het eenmaal zover was, durfde de toen 19-jarige Schneider geen nee te zeggen en werd de scène geheel tegen haar wil gedraaid. 'Ik voelde me verkracht, zowel door Bernardo als door Marlon', zou ze jaren later over de ervaring zeggen. 'Godzijdank was er maar één take.'



Regisseur Bernardo Bertolucci bekende, eveneens jaren later, dat hij en Schneiders tegenspeler Marlon Brando samen op het idee van de boter waren gekomen, en dat hij dit niet aan Schneider had verteld om bij haar ongeveinsde angst en ontzetting op te roepen. 'Ik wilde haar reactie als meisje, niet als actrice', aldus Bertolucci. 'Ik voel me er nog steeds schuldig over.' Marlon Brando betreurde de scène achteraf zozeer, dat hij vijftien jaar niet met Bertolucci praatte.



Zulke achtergrondinformatie maakt niet alleen die ene scène ongemakkelijk (misschien wel onmogelijk) om naar te kijken, maar de hele film. In die zin is Last Tango in Paris, hoewel bij lange na niet zo visueel expliciet als talloze latere arthousedrama's, nog net zo controversieel als tijdens de release. Misschien moet je als toeschouwer, paradoxaal genoeg, over een zekere onverschilligheid beschikken, wil je nog ontroerd kunnen worden door het herfstige rouwdrama dat de film (af en toe) ook wil zijn.