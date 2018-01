De Volkskrant tv-selectie voor 24 januari

The Girl (Julien Jarrold, 2012)

Wie was Alfred Hitchcock nou echt? Kijk tv en u zult het (misschien) weten. Deze week staan twee films op het rooster die (enigszins) tonen hoe Alfred Hitchcock (1899-1980) functioneerde achter de schermen. Vrijdagnacht brengt RTL 8 Hitchcock (2012), met Anthony Hopkins als de meestercineast en Helen Mirren als zijn echtgenote. En vanavond zien we Hitchcock (Toby Jones) ongepaste avances maken naar actrice Tippi Hedren (Sienna Miller), op de set van zijn horrorfilm The Birds. In het voor HBO geproduceerde The Girl, naar Donald Spoto's boek Spellbound by Beauty: Alfred Hitchcock and His Leading Ladies (2009), blijkt de Engelsman er allerminst van gediend dat zijn hoofdrolspeelster hem afwijst. Het komt haar tijdens de opnamen op fikse treiterijen en vernederingen te staan.



Later, toen Hedren na de opnamen van Marnie (1964) weigerde om nog langer met hem samen te werken, zou Hitchcock het haar ook onmogelijk maken met andere regisseurs in zee te gaan. 'Hij heeft mijn carrière kapotgemaakt, maar niet mijn leven', vertelde Hedren rondom de première van The Girl in een interview. 'Als dit vandaag de dag was gebeurd, dan zou ik een rijke vrouw zijn geweest.' Als dit vandaag de dag was gebeurd, zou je ook kunnen stellen, dan zou het hoogstwaarschijnlijk meteen gedaan zijn met Hitchcocks carrière. Toen The Girl voor het eerst op tv te zien was, stuitte de film evenwel op veel protest. Hitchcock-biografen zeiden dat ze tijdens hun research nooit op dergelijke misbruikverhalen waren gestuit. Hitchcock-actrices Eva Marie Saint (de blondine uit North by Northwest), Kim Novak (de blondine uit Vertigo) en Doris Day (de blondine uit The Man Who Knew Too Much) verdedigden Hitchcock door te benadrukken hoe keurig hij zich naar hen toe had gedragen. Hedren zelf zou na het zien van The Girl stellen dat de film de feiten weliswaar volgt, maar dat door de beperkte speeltijd van anderhalf uur veel nuances van haar relatie met Hitchcock ontbreken. 'Het was geen constante stortvloed aan intimidatie. Was het tijdens de opnamen voortdurend zo geweest, dan was ik er al snel vandoor gegaan'.