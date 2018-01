De Volkskrant tv-selectie voor 23 januari

The Maze Runner (Wes Ball, 2014)

Veronica, 20.30-22.45 uur



Daar zit hij dan, opgesloten in het Labyrint. Thomas (Dylan O'Brien) heeft geen idee hoe hij er terecht is gekomen, evenmin als de tientallen jongens die hem voorgingen. Zij berusten in hun situatie, Thomas weigert dat. Liever ontsnappen en daarbij sterven dan wegkwijnen in deze onmetelijke gevangenis.



The Maze Runner, gebaseerd op het eerste boek uit de Maze Runner-reeks van young adult-schrijver James Dashner, ontwikkelt ras zijn eigen mythologie. De oase wordt de Laar genoemd. Iedere jongen draagt zijn steentje bij om te voorkomen dat deze mannelijke microsamenleving in chaos ontaardt. Enkele uitverkorenen, de zogeheten Renners, willen het Labyrint in kaart brengen. Een gevaarlijke missie: in het dagelijks veranderende Labyrint wonen de verschrikkelijke Grievers. Wie zo'n monster ziet, vertelt het niet na. Een flinke dosis Hunger Games hier, een plukje Lost en Lord of the Flies daar; van zijn originaliteit moet The Maze Runner het niet hebben. Knap dat regisseur Wes Ball, die ook tekende voor deel twee (2015) en drie, zo'n onderhoudende, spannende film heeft afgeleverd. Dat ligt vooral aan de setting. Ball maakt je benieuwd naar het Labyrint, nog voordat Thomas er een stap binnen heeft gezet. Als het zover is, blijkt het Labyrint inderdaad de grootste troef van de film. Uitstulpend, krakend en bulderend als een gigantisch organisme, is het een even abstract als surrealistisch decor, waarop je niet snel uitgekeken raakt. Intussen blijft de plot raadsels opwerpen.