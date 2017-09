De Volkskrant tv-selectie voor 14 september

The Neon Demon (Nicolas Winding Refn, 2016)

Film 1 Action, 01:20-03:12 uur.



Ze heeft de blik van een hert dat in de koplampen kijkt, maar ook dat 'iets', waarmee ze als debutant in het modellencircuit van Los Angeles iedereen weet in te palmen. 'Niets wat nep is of vals', verzucht een doorgewinterde couturier wanneer hij de 16-jarige Jesse ziet. Daarmee kenschetst hij meteen ook het fonkelende labyrint dat regisseur Winding Refn (Drive) in The Neon Demon optrekt rondom zijn afwisselend fragiele en ijzige heldin. Terwijl Jesse (Elle Fanning) opvalt dankzij haar onopgevijzelde uiterlijk, weet je als toeschouwer in The Neon Demon al snel niet meer wat echt is en wat niet. Hallucinaties, dromen, een poema in haar slaapkamer en Keanu Reeves als gluiperige motelbaas alles zet de werkelijkheid op losse schroeven. En make-upartiest Ruby (Jena Malone), die zich liefdevol over Jesse ontfermt, zou best de boze koningin van dit ontsporende horrorsprookje kunnen zijn. Een vloeiende opbouw van de plot interesseert Refn en coscenaristen Mary Laws en Polly Stenham nauwelijks; liever verbinden ze scènes middels surrealistische symboliek en een onderstroom van (seksuele) perversie. En uiteindelijk heeft de in Cannes uitgejouwde film Jesse helemaal niet nodig om over de rand van de realiteit te kunnen kijken, zo blijkt uit de braakneigingen opwekkende finale.