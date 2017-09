De Volkskrant tv-selectie voor 13 september

Jackie (Antoinette Beumer, 2012)

RTL 5, 20.30-22.30 uur



'Jelka en ik spelen absoluut niet onszelf.' In de publiciteit rond de film Jackie mag Carice van Houten nog zo stellig zijn geweest, je kijkt als toeschouwer toch naar twee acterende zussen die twee zussen spelen. Tweeling Daan (Jelka van Houten) en Sofie (Carice van Houten) nemen na een alarmerend telefoontje uit Santa Fe het vliegtuig naar het stadje in New Mexico, Amerika. Daar wacht hun moeder (Holly Hunter) in het ziekenhuis op hulp. De twee hebben de oud-hippie, die voor hun twee homovaders een tweeling baarde en direct weer uit zicht verdween, nooit gekend. Moeder Jackie, been in het gips, lijkt weinig zin te hebben in hulp, maar vooral jongste zus Daan neemt daarmee geen genoegen. En zo kan het gebeuren dat de drie in moeders roestige camper de zuidelijke VS doorkruisen, onderweg naar een verzorgingshuis. Een tijdige wending behoedt de film voor een dodelijke dosis voorspelbaarheid.