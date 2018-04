De Volkskrant tv-selectie van zondag 8 april

Tu dors Nicole (Stéphane Lafleur, 2014) Zondag, TV 5, 23.20 uur



Zomerverveling wordt gevangen in de details, in deze prettig bevreemdende coming-of-agefilm uit Canada. Tijdens de saaie grote vakantie, waarin de jonge Nicole haar dagen slijt met een vriendin, dromend van vakantie op IJsland, valt langzaam op hoe de God der Verveling met subtiel genoegen barstjes in de realiteit begint te schoppen. Let op de slippers in de afwasmachine, de planten die met vruchtensap worden bewaterd, de man die met walvisgeluiden op de autoradio 's nachts stapvoets door de buurt rijdt in de hoop dat zijn baby slaap vat. Lekker vreemd allemaal - en gefilmd in puntgaaf zwartwit. Hoofdrolspeelster Julianne Côté zorgt ervoor dat de film niet alleen deze fraaie, terloops opduikende magisch-realistische momenten nodig heeft om te illustreren dat het titelpersonage aan de vooravond staat van grote veranderingen in haar leven.