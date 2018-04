De Volkskrant tv-selectie van zondag 29 april

Civilisations on your doorstep/ Civilisations

Zaterdag, BBC 2, 22.00 uur; Zondag, Canvas, 21.10 uur



De grote BBC-serie over de geschiedenis van de menselijke beschaving wereldwijd is nu ook op Canvas te zien. In deze aflevering vertelt Mary Beard aanstekelijk hoe mensen zichzelf in de loop der eeuwen hebben afgebeeld, aan de hand van o.a. de Mexicaanse Olmeken-hoofden en het Chinese Terracottaleger. Beard is een stevige stem in het Engelse #MeToo-antiseksisme-debat en blijkbaar is ze - over seksisme gesproken - uit de Amerikaanse versie van Civilisations geknipt, want grijs haar en geen Hollywoodlooks.



Tegenlicht

Zondag, NPO 2, 21.05 uur



De drijvende krachten achter de Duitse radicaal-rechtse ­beweging zijn universitair opgeleide, jonge mannen die boeken uitgeven en vloggen. Ze zien het als verzetsdaad dat steeds meer Duitsers zich aan durven sluiten bij het radicaal-rechtse gedachtegoed, dat neerkomt op één verlangen: Duitsland alleen voor de echte Duitsers, de zuivere afstammelingen van Bach en Beet­hoven.



Tony 10

(Mischa Kamp, 2012)



Titelheld Tony ziet het huwelijk van zijn ouders uit elkaar vallen. Oorzaak lijkt de stoere vader Gilles, die opklimt van kraanmachinist tot minister en in die hoedanigheid een relatie aangaat met de koningin. Dat denkt Tony althans. In de fantasierijke echtscheidingskomedie, geregisseerd door Mischa Kamp, wordt de wereld beschouwd met kinderblik. Kamp (Het paard van Sinterklaas, Jongens) toont zich wederom een begenadigd kinderregisseur.



Zondag, NPO 3, 15.30 uur



Top Gun

(Tony Scott, 1986)



Tom Cruise met een te grote Ray-Ban, Anthony Edwards (ER) met een snor, Val Kilmer met omhoog geföhnd haar en muziek van Harold Faltermeyer: Top Gun was een van de filmtoppers van de jaren tachtig en blijkt in retrospectief doordesemd van stijlkenmerken. Destijds aan de man gebracht als actiefilm, is de film nu toch vooral een sentimental journey. Een feest blijft het, dit verhaal over de macho's van de elite­pilotenopleiding van de Amerikaanse marine. Good guy Tom Cruise en bad guy Val Kilmer strijden om de beste te worden en daartussendoor wandelt Kelly McGillis om het hoofd van Tom Cruise op hol te brengen. ­Heerlijk.



Zondag, RTL 7, 20.30 uur



The Land of the Enlightened

(Pieter-Jan De Pue, 2016)



Het in Afghanistan gesitueerde The Land of the Enlightened balanceert aardig op een zelfontgonnen terrein tussen documentaire, fictiefilm en beeldessay. De Pue toont een land in overgang: een Amerikaanse soldaat peptalkt tegenover Afghaanse collega's over de strijd tegen de Taliban, een groepje jongens verzamelt Amerikaanse kogelhulzen om ze te verhandelen tegen olie of opium. De beeldtaal is lichtjes surreëel, alsof De Pue het verleden en heden van het land bij elkaar droomde en op film vastlegde. In de tien minuten durende eindsequentie wordt een imponerende beeldenstroom losgelaten op de klanken van Pink Floyds hallucinante plaat Set the Controls for the Heart of the Sun.



Zondag, Canvas, 22.05 uur