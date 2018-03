De Volkskrant tv-selectie van zondag 25 maart

I am Not Your Negro, (Raoul Peck, 2016), zondag, Canvas, 22.30 uur



I Am Not Your Negro is een bitter, dwingend en begeesterend betoog waarin archiefmateriaal van politiegeweld en rassenrellen akelig soepel overlopen in nieuwsbeelden van nu. Geschreven door James Baldwin en geregisseerd door Raoul Peck: je zou bijna geloven dat Baldwin, auteur van romans als Go Tell It on the Mountain (1953) en Giovanni's Room (1956), niet in 1987 is gestorven, maar echt met de Haïtiaanse cineast en activist Peck aan de slag is gegaan. Gevoelsmatig klopt dat ook: Peck vereenzelvigde zich als het ware met Baldwins visie. Eerder dan een verslag van de reis die Baldwin wilde maken als research voor zijn boek, is de film een directe voortzetting van die reis.