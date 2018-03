De Volkskrant tv-selectie van zondag 18 maart

De vrouw die Poetin wil verslaan

Zondag, NPO 2, 19.15 uur



Op de dag van de verkiezingen in Rusland toont NTR de reportage De vrouw die Poetin wil verslaan. Staat er na achttien jaar heerschappij van Vladimir Poetin een nieuwe leider op? De NTR zoomt in op de verrassendste kandidaat: de 36-jarige Ksenia Sobtsjak. Ze presenteerde ooit de Russische versie van Big Brother en sierde de cover van de Playboy, maar maakte plots een opvallende draai in haar carrière. Ze is journalist op de enige vrije nieuwszender van Rusland en is kritisch over Poetins beleid. Waarom gaf de 'Russische Paris Hilton' haar luxeleventje op? Wil ze het land veranderen? Of is ze gestuurd door het Kremlin, om de schijn van een democratische verkiezingsstrijd te wekken?