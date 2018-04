De Volkskrant tv-selectie van zaterdag 28 april

Karl Marx: Der Deutsche Prophet

Zaterdag, ARTE, 20.15 uur



'Wat mijzelf betreft, ik ben geen marxist', zou hij gezegd hebben. Een portret van de 200 jaar geleden 'Duitse profeet' Karl Marx. Over het marxisme, de klassenstrijd, de opleving van zijn ideeën, maar vooral over Marx zelf. De uitbuiting van arbeiders ging hem echt aan het hart, maar zelf leidde hij een comfortabel leven en zag nooit een fabriek van binnen.



Ik wil weten wie je bent

Zaterdag, NPO 2, 21.20 uur



'Ons werk is letterlijk: er weer een mens van maken.' Tweeluik over de kleine Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL), die anonieme slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, soldaten en burgers, alsnog probeert te identificeren. Aan de hand van botten, stof, tanden, herkenningsplaatjes, een schoen. In dit deel graven ze de resten op van verkeersvlieger Stanley ­Atchinson. Tenminste, hij moet het wel zijn, met zijn lange botten, zijn kunstgebit. Ze vliegen naar een nicht in Engeland. Dan pas zal het zeker zijn. Dna heeft altijd gelijk.



Knielen op een bed violen

(Ben Sombogaart, 2016)



Verfilming van een van de succesvolste Nederlandse romans is een wat overvol symbolisch drama. Als God aan de hoofdpersoon (Barry Atsma) verschijnt, gaat die op de knieën, vliegt er een zwerm spreeuwen voorbij en verschijnt er een bak licht aan de hemel. Maar regisseur Ben Sombogaart (De Tweeling) houdt het hoofd boven water.



Zaterdag, NPO 2 Extra, 18.40 uur



Valkyrie

(Bryan Singer, 2008)



Vlak nadat kolonel Claus von Stauffenberg (Tom Cruise) Adolf Hitler in zijn dagboek heeft omschreven als aartsvijand van het Duitse volk, ronken vijandige bommenwerpers boven zijn Tunesische legerkamp. Regisseur Singer draait er in Valkyrie niet omheen: visuele bombast prevaleert boven psychologie. Geen innerlijke strijd dus, maar het werkt wel.



Zaterdag, Veronica, 20.00 uur



Proof

(John Madden, 2005)



Eén schriftje uit de honderden die het wiskundige genie ­Robert (een mooi oude Anthony Hopkins) in zijn laatste, geesteszieke jaren vol schreef. Uiteindelijk gaat het daarom, blijkt in de loop van het drama Proof. De man is net overleden en zijn dochter Catherine (Gwyneth Paltrow), die hem de laatste vijf jaar verzorgde, zit er doorheen. Dat ziet ook haar zus, die overkomt voor de begrafenis. Wij zien het ook, maar minder duidelijk, omdat veel van het verhaal door de ogen van Catherine verteld wordt. Dus wanneer zij een student (Jake Gyllenhaal) van haar vader het schriftje geeft, hij euforisch wordt over het onmogelijke wiskundige bewijs dat erin staat en zij zegt dat niet haar vader maar zij het geschreven heeft, zijn ook wij in verwarring. En dan gaat het niet langer om bewijs, maar om geloof - een aardige draai in een film waarin wiskundigen de norm bepalen.



Zaterdag, Eén, 21.20 uur