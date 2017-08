De Volkskrant tv-selectie van maandag 9 augustus

Diamonds Are Forever (Guy Hamilton, 1971)

James Bond is de ster, maar toch blijven Bond-films vooral in de herinnering vanwege alles wat eromheen gebeurt. De schurken tegen wie geheim agent 007 het opneemt, zijn rollen waarin acteurs zich kunnen uitleven. De Bond-girls, vooral die van enkele decennia geleden, zijn meestal goed voor aangename camp. En onder de titelnummers van de films bevinden zich verschillende klassiekers. Live and Let Die bijvoorbeeld, geschreven door Paul en Linda McCartney, of You Only Live Twice van Nancy Sinatra. Shirley Bassey was de enige artiest die driemaal een Bond-nummer mocht zingen: na de hit Goldfinger volgde in deze film het even succesvolle Diamonds Are Forever, en ten slotte Moonraker. Diamonds Are Forever, de zesde en laatste officiele aflevering met Sean



Connery als geheim agent 007, valt ook op vanwege de locatie. In zijn poging het zoveelste destructieplan van superslechterik Ernst Stavro Blofeld (hier gespeeld door Charles Gray) tegen te houden de man smokkelt diamanten om met een lasersatelliet Washington aan gort te blazen belandt Bond undercover in Amsterdam, waar hij zich voordoet als smokkelaar en huurmoordenaar Peter Franks. En over camp gesproken: een van de Bondmeisjes in Diamonds Are Forever heet Plenty O'Toole. Goed, het is geen Pussy Galore (zoals in Goldfinger), maar het verklaart wel enigszins waarom Diamonds Are Forever destijds door enkele critici iets te campy werd bevonden.