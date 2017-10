De Volkskrant tv-selectie van donderdag 12 oktober

The Hurt Locker (Kathryn Bigelow, 2008)

Terwijl het in moderne oorlogsfilms dikwijls om de zinderende verveling gaat die zich tijdens de missie van militairen meester maakt, is er in het tussen docudrama en thriller schakelende The Hurt Locker geen stilzitten bij. Ruim twee uur lang zijn we in de puinhopen van Irak op pad met een team explosievenopruimers. De film vertelt niet zozeer een verhaal, maar bestaat uit een reeks scènes die zijn gestoeld op een zeldzaam goed opgebouwde spanning. Cameravoering, montage en regie zijn er vanaf de eerste minuut op gericht de kijker te laten beleven wat de Amerikanen beleven in een vreemde omgeving, omgeven door burgers van wie ze niet weten of die hun goed- of slechtgezind zijn, sluipschutters en bommen.



Van de ogenschijnlijke hoofdrolspeler Guy Pearce is 10 minuten na het begin van de film niets meer over, dankzij de bom die hij onschadelijk moest maken. Dan zit je bij elke volgende operatie wel op het puntje van je stoel, zeker wanneer zijn opvolger (Jeremy Renner) weliswaar al 873 bommen heeft geneutraliseerd, maar ook onverantwoorde risico's neemt.



The Hurt Locker is een mijlpaal in het oeuvre van Kathryn Bigelow. Niet alleen won ze als eerste vrouw in de geschiedenis de Oscar voor beste regie, ook markeerde de film voor haar een omslag van genrefilms naar een journalistiekere benadering van cinema. Met opvolgers Zero Dark Thirty, over de uitschakeling van Osama bin Laden, en het recente Detroit, over de rassenrellen van 1967, heeft ze een officieuze trilogie over Amerika in oorlogstijd gemaakt.