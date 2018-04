De tv-selectie van donderdag 26 april

Filmtips

Safari (Ulrich Seidl, 2016)

Arte, 22.25-23.55 uur.



beeld filmtip donderdag 26 april - safari

Safari is een documentaire van de controversiële Oostenrijkse filmer Ulrich Seidl over westerse plezierjachttoeristen in Namibië. Zijn vraag: wat bezielt mensen er zo'n wrede hobby op na te houden? Een oordeel in woorden blijft echter uit. Knap hoe Seidl, als altijd bovenmatig geïnteresseerd in de krochten van het menselijk gedrag (Hundstage, de Paradies-trilogie), het antwoord op die vraag met open vizier probeert te achterhalen. Hij veroordeelt ze niet, de Duitse en Oostenrijkse toeristen die grof geld betalen om vanuit een luxe Afrikaans verblijf jachttripjes te maken. Simpelweg door te observeren legt hij nauwkeurig hun bijzondere logica bloot.



Toch zet hij zelden iemand te kijk. Seidl walgt niet van wat hij toont, maar blijft nieuwsgierig. Juist dat maakt zijn blik zo confronterend. Tegenover de obsessies van zijn personages stelt hij zijn eigen voyeurisme en fascinatie. Ik ben geen haar beter dan zij, laat hij zien; we zijn allemaal mensen. Zo moet hij ook het vertrouwen hebben gewonnen van de grootwildjagers die hij portretteert. Ze vertellen openhartig wat het doden van een dier met hen doet. Seidl mag het ook filmen: stokkende adem, opwinding, zweetdruppels, tranen van blijdschap. 'Je hoort of ziet tijdelijk niets meer', zegt een van hen. 'Je hart stopt even.'



Maar Safari gaat over meer dan het doden van dieren. Wie zonder pardon een giraffe kan neerschieten, heeft wellicht ook geen moeite met andere vormen van geweld, is de suggestie. De vraag is niet of de mens moordzuchtig is, maar wanneer hij zich het recht toekent om te moorden. Het is een kijkje in de ziel dat bepaald onrustig maakt.



Close Up

NPO 2, 22.55 UUR



Portret van de Franse acteur Jean-Paul Belmondo, die na zijn hoofdrol in À bout de souffle (1960) het gezicht werd van de nouvelle vague. Later ging hij zijn eigen films produceren en groeide hij uit tot actieheld.



The Man Who Saved the World

NPO 2, 00.00 UUR



Het verhaal van luitenant-generaal Stanislav Petrov, die op 26 september 1983 een kernoorlog voorkwam. Volgens een Russisch beveiligingssysteem waren er kernraketten vanuit Amerika afgevuurd; Petrov zag dat dat niet klopte.