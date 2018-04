De nepchampagne bleef onaangebroken bij Een Nacht Met Mijn Ex

Vrijwel iedereen die ergens halverwege de jaren negentig de overstap van basis- naar middelbare school maakte, weet dat je niet naar bed moet gaan met je voormalige geliefde. Niet omdat dat nou een ruige periode was, maar omdat popact E-rotic dat in 1995 zo bloemrijk verwoordde in het op schoolfeestjes grijsgedraaide 'Max, don't have sex with your ex' (It will make your life complex).



Maar omdat zelfs in marmer gebeitelde waarheden van Duitse eurodance-duo's tegenwoordig niets meer waard zijn, is er nu Een Nacht Met Mijn Ex: een nieuw BNNVara-programma waarin ex-geliefden in een luxe Rotterdams penthouse nog één laatste avond met elkaar doorbrengen.