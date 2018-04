De Leugendetective als guilty pleasure? Daar is het programma eigenlijk te lief voor

'You need to tell the truth!', schalt het op dinsdagavond Nederlandse huiskamers binnen. Het is de stem van Dan Ribacoff, ook wel 'de leugendetective', in zijn eigen programma op RTL5. De Amerikaanse leugenexpert en tv-persoonlijkheid is naar Nederland gehaald om echtgenoten, exen en prille stellen 'het eerlijkste gesprek van hun leven' te laten voeren.



Dat gaat zo. Deelnemers - veelal jonge, maar verder opvallend diverse koppels - laten voor de opnamen een leugentest afnemen. In de uitzending ondervragen ze elkaar in een simpele setting, met Ribacoff als begeleider.