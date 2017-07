Curb Your Enthusiasm is een heerlijke serie, als je van 'cringing' houdt

In Curb Your Enthusiasm speelt Larry David, een van de schrijvers van Seinfeld, acht seizoenen lang een uitvergrote versie van zichzelf. Een sociaal onaangepaste, neurotische, met smetvrees en tal van andere fobieën behepte Joodse oudere man die in de entertainmentindustrie rijk is geworden en nu zijn dagen vult met onhandige ontmoetingen en geklaag over het moderne leven.



Heerlijke serie, als je van 'cringing' houdt, een term waar geen perfecte vertaling voor is, tenenkrommend misschien, of beter: ineenkrimpen van ongemakkelijkheid.