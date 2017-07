Cultuurblog - Vermogende kunstverzamelaar laat 1,7 miljoen euro na aan Westfries Museum

Kenny Rogers en Dolly Parton samen

Het geldt als een van de beste duetten aller tijden: Islands in the Stream, het jaren tachtig nummer van Countrylegendes Kenny Rogers en Dolly Parton. Vernoemd naar het boek van Ernest Hemingway en oorspronkelijk door de Bee Gees-broertjes geschreven voor Marvin Gaye. De soulzanger en ook Diana Ross bedankten echter, waarop Rogers belangstelling in het liedje toonde. Parton was toevallig in dezelfde studio aanwezig en de rest bleek muziekgeschiedenis: een wereldwijde hit en de start van een jarenlange vriendschap tussen The Gambler en Parton.



Natuurlijk leverde die vriendschap ook de nodige succesvolle muzikale samenwerkingen op – neem de hits Real love en You Can't Make Old Friends- maar geen enkele kon ooit tippen aan Islands in the Stream. Geen wonder dus dat de 78-jarige Rogers, die vorig jaar aankondigde een punt achter zijn carrière te zetten, nog eenmaal met Parton dat aanstekelijke ‘Islands in the stream, That is what we are, No one in between, How can we be wrong, Sail away with me, To another world, And we rely on each other, ah ha, From one lover to another, ah ha’ wilde zingen.



Rogers heeft nu eindelijk bekend gemaakt dat het legendarische Countrynummer met Parton, dat onder meer de vierde plaats haalde in de Nederlandse Top 40, nog eenmaal vertolkt zal worden. Op Rogers' allerlaatste concert waarmee hij een einde maakt aan een muzikale loopbaan die in de jaren vijftig begon. Op 25 oktober staat Nashville op z’n kop voor Kenny Rogers’ Farewell Concert Celebration.



Er staan optredens gepland van onder meer Little Big Town, Alison Krauss, alt-rockers Flaming Lips, Idina Menzel, Jamey Johnson en Elle King. Maar uiteraard moet Islands in the Stream van Rogers en Parton het hoogtepunt worden. Als was het maar omdat muziekblad Rolling Stone heeft becijferd dat het pas de derde keer zal worden dat beide Countrylegendes de voorbije 27 jaar samen op een podium hebben gestaan.



De laatste keer? Dat was twaalf jaar geleden. En toen zongen Rogers en Parton, hoe kan het ook anders, Islands in the Stream. (Iñaki Oñorbe Genovesi)