Cultuurblog - Verloren gewaand werk van Rubens na bijna vier eeuwen opgedoken in Schotland

Soulzanger Charles Bradley overleden

Charles Bradley. © PHOTO NEWS De rock 'n'roll spat er vanaf 'Weet je, bij het woord soulmuziek denk ik altijd aan iets van vroeger. Dames en heren in mooie pakken, heel netjes allemaal. En dat is precies wat ik niet wil zijn. Ouderwets en netjes. Ik hou ook van een lekkere portie vuige rock 'n' roll.' Aldus Curtis Harding in 2014 in een interview met Gijsbert Kamer. Lees het hier terug.

Soulzanger Charles Bradley is op 68-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan leed al enige tijd aan kanker. ‘Hij was altijd een vechter, en heeft tegen kanker gevochten met alles wat hij had’, aldus het management van Bradley.



De zangcarrière van Bradley nam pas een kleine tien jaar geleden een hoge vlucht. Hij was toen al jaren in New York actief als James Brown-imitator, onder de naam Black Velvet. Maar Gabriel Roth, de bassist van Sharon Jones & The Dap-Kings, zag wel iets in hem. Hij bood Bradley een contract aan bij zijn label onder zijn eigen naam.



Bradley accepteerde het aanbod en bracht uiteindelijk in januari 2011 zijn allereerste eigen album uit, No Time for Dreaming. Hij was toen al 62. Een jaar later was hij het onderwerp van de documentaire Soul of America. In 2012 bracht Bradley het album Victim of Love uit, vorig jaar was daar dan zijn derde en laatste plaat, Changes. In 2016 werd ook voor het eerst kanker bij hem vastgesteld. Hij werd behandeld en leek genezen, maar onlangs bleek dat de kanker was teruggekeerd en was uitgezaaid naar zijn lever.



'Het duurde 62 jaar voordat iemand mij ontdekte', zei hij in 2011, 'maar ik ben god dankbaar. Sommige mensen worden nooit gevonden.'



Bradley trad de laatste jaren vaker in Nederland op. Zo was hij in 2014 van de partij op het North Sea Jazz Festival en stond de zanger vorig jaar nog op Down The Rabbit Hole.