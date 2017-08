Cultuurblog - Trump slaat uitreiking belangrijke kunstprijzen over na controverse

Daniel Craig nog één keer James Bond

Daniel Craig keert nog één keer terug als James Bond. De Britse acteur maakte dat zelf bekend in de Amerikaanse talkshow The Late Show van Stephen Colbert.



Het zal de laatste keer zijn dat Craig in de huid kruipt van de befaamde Britse spion. De acteur zegt op zijn hoogtepunt te willen stoppen. De volgende Bondfilm staat gepland voor november 2019 en wordt de vijfde film waarin Craig te zien is als 007. In 2006 maakte hij zijn debuut als James Bond in Casino Royale. Daarna volgden Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) en Spectre (2015).



Het bleef lang onzeker of er nog een Bondfilm zou komen met Craig in de hoofdrol. Na het verschijnen van Spectre leek hij niet meer terug te willen keren als Bond. Toen hem in een interview werd gevraagd of hij de rol nog een keer op zich zou willen nemen zei hij: ‘ik snijd nog liever mijn polsen door’.



In The Late Show vertelt Craig dat hij de vraag twee dagen na het afronden van de opnamen voor de laatste film kreeg. Hij legt uit dat hij zich daarom zo voelde en zegt dat het een ‘dom antwoord’ was. Craig vertelt Colbert dat hij altijd terug heeft willen keren als Bond, maar wel een pauze nodig had.



De volgende Bondfilm wordt de 25e film in de reeks. De eerste, Dr. No, verscheen in 1962 met Sean Connery als James Bond. Connery speelde de Britse spion in vijf opeenvolgende films, waarna George Lazenby in de zesde film, On Her Majesty’s Secret Service, de rol één keer op zich nam. Connery keerde nog tweemaal terug als Bond in Diamonds are Forever (1971) en Never say never again (1983).



Van 1973 tot 1985 speelde Roger Moore, die afgelopen mei overleed, in zeven Bondfilms de hoofdrol. Na Moore werd Bond twee keer gespeeld door Timothy Dalton, van wie Pierce Brosnan in 1995 het stokje overnam. Hij maakte vier Bondfilms voordat Daniel Craig in 2006 de titelrol kreeg. (Emilie de Bruin)