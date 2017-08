Cultuurblog - Schilderij van Willem de Kooning duikt 31 jaar na diefstal op

Schilderij van de Kooning opgedoken

Een schilderij van de Nederlandse schilder Willem de Kooning is teruggevonden, 31 jaar nadat het werd gestolen uit een universiteitsmuseum in de Amerikaanse staat Arizona. Het doek met de naam Woman-Ochre werd destijds door een onbekende man uit de lijst gesneden, terwijl een vrouwelijke handlanger de suppoost afleidde.



David van Auker, eigenaar van een meubel- en antiekzaak in de staat New Mexico, kocht het doek op als onderdeel van een inboedel. Het belandde in de etalage van zijn winkel, waarna verschillende klanten informeerden of het een schilderij van De Kooning betrof.



Samen met zijn partner deed hij wat online onderzoek, waarbij hij stuitte op een artikel over het gestolen werk. Hij vergeleek foto’s met het schilderij in de winkel, en eenmaal overtuigd van de gelijkenis belde Van Auker het museum. De conservator stelde vervolgens vast dat het verdwenen schilderij inderdaad was teruggevonden.



‘Ik was er altijd erg optimistisch over dat we het schilderij op een dag zouden terugvinden, maar het is moeilijk in woorden te vatten hoe het voelt dat het nu weer thuis is,’ aldus de korpschef die tientallen jaren belast was met het onderzoek naar de diefstal.



‘Dit was voor ons het equivalent van een verloren portemonnee vinden en teruggeven,’ vertelt de eerlijke terugvinder aan The New York Times. De interim-directeur van het museum kan haar geluk niet op. Het doek past volgens haar precies in het canvas dat destijds achterbleef in de lijst, ‘als het glazen muiltje van Assepoester’. Het schilderij wordt maandag tijdens een persconferentie getoond, daarna zal het worden gerestaureerd.



Woman-Ochre werd door de Kooning gemaakt in 1954 of 1955. Het olieverfschilderij maakt deel uit van een serie van zes vrouwportretten, genaamd Woman. Geschat wordt dat het teruggevonden doek tenminste 160 miljoen dollar waard is.



De abstract-expressionist Willem de Kooning werd geboren in Rotterdam in 1904. Hij verhuisde in 1926 naar de Verenigde Staten, waar hij de rest van zijn leven woonde. De kunstacademie in Rotterdam is naar hem vernoemd.