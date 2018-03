Cultuurblog - Netflix mag in Cannes niet meer meedingen naar filmprijzen

Maria Goos schrijft voor HNT

Maria Goos (Cloaca, Pleidooi, Oud Geld) schrijft een nieuw stuk voor Het Nationale Theater: We zijn hier voor Robbie. Het is een tragikomisch familiedrama dat zich afspeelt in de Haagse hogere kringen, met belangrijke rollen voor Mark Rietman, Tamar van den Dop en Romana Vrede. Het zal dit najaar in première gaan in regie van artistiek leider Eric de Vroedt.



Ook later in het seizoen, dat in het teken staat van ‘de gemeenschap’, investeert het gezelschap in nieuw Nederlands toneelrepertoire. Schrijver Nathan Vecht (Kunsthart, Gidsland) maakt het stuk Onze Straat, geïnspireerd op Our Town van Thornton Wilder. Dicht op het publiek laten tien acteurs zien hoe het leven gedurende twaalf jaar verstrijkt in een appartementencomplex in een grote stad. Onze straat gaat in maart ’19 in première in regie van Daria Bukvic.



Voorts brengt het gezelschap in seizoen 18-19 Tsjechovs Het Duel in een bewerking van Jacob Derwig (regie: Jeroen de Man), en The Hairy Ape Show, naar Eugene O’Neill, bewerkt door Joeri Vos en geregisseerd door Eric de Vroedt. Sadettin Kirmiziyüz regisseert deel twee van zijn actueel grootstedelijke vierluik Metropolis, dit keer over de gemeentepolitiek.



Voor NTJong bewerkt toneelschrijver Jibbe Willems Molières De Vrek tot een vrouwelijke variant, De Vrekkin, een zwarte komedie over geld en hebzucht, met Betty Schuurman in de hoofdrol. Die productie, in regie van Noël Fischer, is in oktober te zien. Daan Windhorst schrijft voor NTJong Revolutions, een sci-fi-thriller met live dj en videowalls, geïnspireerd op 1984 van George Orwell en The Circle van Dave Eggers.