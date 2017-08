Cultuurblog - Nederlandse acteur Marwan Kenzari wordt mogelijk Jafar in Aladdin

Nederlandse acteur mogelijk Jafar

Marwan Kenzari is in onderhandeling om de rol van schurk Jafar te spelen in de nieuwe verfilming van Aladdin. Dat bevestigt zijn agent. Het zou de grootste rol voor een Nederlander in Hollywood zijn sinds Rutger Hauer de rol van cyborg Roy Batty speelde in Blade Runner in 1982.



Kenzari, een 34-jarige Nederlandse acteur van Tunesische komaf, zou daarmee definitief kunnen door-breken in Hollywood. Eerder had hij rollen in de Amerikaanse films Ben Hur en The Mummy. Binnenkort is hij naast Johnny Depp te zien in Murder on the Orient Express. In Nederland speelde hij hoofdrollen in Rabat en Wolf, waarvoor hij het Gouden Kalf van beste acteur ontving.



In de live-actionversie van Aladdin spelen ook Naomi Scott, Mena Massoud, die de titelrol vervult, en Will Smith, die de stem doet van de geest. De Disney-film wordt geregisseerd door de Brit Guy Ritchie, onder meer bekend van Snatch en Sherlock Holmes.



De originele tekenfilm Aladdin stamt uit 1992 en was een van de grootste hits van Disney, met onder meer twee Oscars voor de muziek. De film leverde wereldwijd ruim 500miljoen dollar op. Het verhaal speelt zich af in de fictieve stad Agrabah en is gebaseerd op een Arabisch sprookje over een jongen die drie wensen mag doen bij een geest in een fles. Jafar, de grootvizier van de sultan van Agrabah, wil de geest gebruiken voor eigen gewin.



Disney maakte de afgelopen jaren al succesvolle live-actionfilms van The Jungle Book en Beauty and the Beast.



(Haro Kraak)