Cultuurblog - Moody Blues-oprichter Ray Thomas (76) overleden

Boek over Trump nu al te koop

President Donald Trump. © EPA

Het onthullende boek van de Amerikaanse journalist Michael Wolff over het Witte Huis onder president Trump, ligt na een storm van media-aandacht vandaag al in de winkel. De uitgever heeft hiertoe besloten nadat advocaten van Trump probeerden de publicatie te voorkomen.



Fire and Fury: Inside the Trump White House zou eigenlijk pas volgende week dinsdag te koop zijn. Auteur Michael Wolff kondigde echter donderdag via Twitter aan dat het boek, dat nu al een bestseller is, vervroegd uitkomt. Uitgeverij Henry Holt bevestigde dit later.



Nadat uitspraken uit het boek waren verschenen in de Amerikaanse pers, dreigde de advocaat van Trump met juridische stappen wegens laster tegen zowel Wolff als zijn uitgever. In een brief riep hij de uitgever op de publicatie dinsdag niet door te laten gaan. Volgens de advocaat volgen mogelijk ook stappen jegens Steve Bannon.



Bannon, de voormalig adviseur van de president, laat zich in het boek uiterst kritisch uit over Trump. In het boek komen in totaal tweehonderd medewerkers, ex-medewerkers en adviseurs van Trump aan het woord. Bannon noemt een ontmoeting van Donald Trump jr met een Russische advocate tijdens de verkiezingsstrijd van 2016 'verraad, onpatriottisch en rotzooi' in het boek. Daarop reageerde de president dat Bannon 'zijn verstand verloren heeft'.



De krant The Wall Street Journal meldde donderdag dat Bannon door zijn anti-Trump uitspraken in de problemen gekomen bij het ultrarechtse medium Breitbart. Hij verliet Breitbart om de campagne van Trump te leiden en hield daar een baan in het Witte Huis aan over, maar na een half jaar moest Bannon het veld ruimen. Hij keerde direct terug naar Breitbart, en Bannon en de president zouden naar eigen zeggen niet met elkaar overhoop liggen.



In onder meer Fire and Fury is Bannon onlangs begonnen zich wel degelijk negatief uit te laten over zijn voormalige baas. De eigenaars van Breitbart zijn hier niet blij mee, aldus de krant. Ze zouden zich beraden op stappen om zich van Bannon te distantiëren.