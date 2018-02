Cultuurblog - Laatste foto van de vrede wint Turing Gedichtenwedstrijd

Paul Verhoevens Elle weer in de prijzen

Paul Verhoevens veelvuldig bekroonde thriller Elle is opnieuw in de prijzen gevallen. De film is tijdens de London Critics' Circle Film Awards door Britse critici uitgeroepen tot de beste niet-Engelstalige bioscooptitel van 2017.



Elle, waarin de Franse actrice Isabelle Huppert een vrouw speelt die achter haar verkrachter aan gaat, maakt volgende maand ook kans op een onderscheiding bij de BAFTA’s, het Britse equivalent van de Amerikaanse Oscars. Elle heeft de nominatie te pakken in de categorie beste buitenlandse film.



Verhoevens film viel sinds de wereldpremière op het festival van Cannes al talloze keren in de prijzen. Bij de Golden Globes kreeg hoofdrolspeelster Huppert vorig jaar de prijs voor haar spel en Verhoeven nam het beeldje voor beste buitenlandse film in ontvangst. Daarna volgde succes in Spanje, waar Elle een Goya won voor beste Europese film.



Bij de Césars, de prestigieuze filmprijs van Frankrijk, werd Elle verkozen tot beste Franse film van het jaar. Hoofdrolspeelster Huppert kreeg een César als beste actrice. Daarnaast was Elle ook de inzending van Frankrijk voor de Oscars, maar werd de film uiteindelijk niet genomineerd.



Naast Elle werd tijdens de London Critics' Circle Film Awards het luid bejubelde Three Billboards Outside Ebbing, Missouri bekroond. De film werd door de Britse critici uitgeroepen tot beste Engelstalige film van het jaar. Three Billboards won de afgelopen maanden al tientallen prijzen en geldt met zeven nominaties als een van de grote favorieten bij de Oscaruitreiking begin maart.



Frances McDormand, die een moeder speelt die alles in het werk stelt om de moord op haar dochter op te lossen, won de prijs voor beste actrice van het jaar. Timothee Chalamet werd uitgeroepen tot beste acteur voor zijn rol in het homo-erotische liefdesdrama Call Me By Your Name. Hugh Grant kreeg de prijs voor beste mannelijke bijrol voor zijn vertolking van een arrogante acteur annex boef in de familiefilm Paddington 2.



Paddington 2 werd vorige week door de gezaghebbende Amerikaanse website Rottentomatoes.com (waarop kritieken worden verzameld) uitgeroepen tot best gerecenseerde filmtitel online in de geschiedenis. Paddington 2, over een Brits beertje dat wordt geadopteerd door een familie in Londen, blijft daarmee grote klassiekers als Citizen Kane en The Godfather voor. De critici zijn lovend over de manier waarop de familiefilm een ingenieus scenario weet te combineren met liefdevolle personages, wonderschone speciale effecten en ouderwetse slapstick.