Cultuurblog - Bart Govaert nieuwe directeur van de Brakke Grond

Beroemdheden in de bres voor Houston

Terwijl burgemeester Sylvester Tuner een avondklok heeft ingesteld voor het onder water gelopen Houston, springen steeds meer beroemdheden in de bres voor de getroffen bewoners van de miljoenenstad, melden Amerikaanse media. Onder meer Hollywoodster Dwayne 'The Rock' Johnson, stand up-comedian Kevin Hart en rapper Drake lieten weten geld en logistieke hulp te hebben aangeboden aan vrijwilligersorganisaties in het rampgebied.



Realityster Kim Kardashian West maakte via haar sociale media bekend dat zij samen met haar moeder en zussen 500 duizend dollar doneren aan het Rode Kruis om de slachtoffers van storm Harvey te helpen. Intussen zou zangeres Beyoncé, die in de Texaanse stad werd geboren, zonder daar verder al te veel ruchtbaarheid aan te geven, al bijna zeven miljoen dollar hebben gegeven om de ergste nood van de bewoners van Amerika's 'Space City' te lenigen.



Daarnaast heeft de Britse band Coldplay de bewoners een hart onder de riem proberen te steken met datgene wat zanger Chris Martin en zijn collega’s het beste kunnen: muziek maken. Tijdens een concert in het Hard Rock Stadium van Miami speelde Coldplay, dat vorige week vanwege Harvey een optreden in Houston moest afzeggen, een nieuw nummer dat speciaal voor de slachtoffers van de Texaanse stad is geschreven.



‘Omdat we allemaal zijn opgegroeid met de liefde voor countrymuziek - en natuurlijk denken we daar aan als we naar Texas gaan’, zei Martin voorafgaand aan het liedje. Daarnaast liet hij weten dat de band, onder meer bekend van hits als Viva la Vida, Clocks, Magic en A Sky Full of Stars ‘slechts één keer’ Houston zullen spelen.



Martin zong onder meer de ontroerende woorden: ‘I'm dreaming of when I get back to Houston. I'm dreaming of that very special place. I'm dreaming of when Houston has no problems. In that city where they send you into space.’



Daarna beloofde de zanger dat Coldplay op een later moment alsnog het afgelaste concert in Houston zal inhalen. Wanneer dat is, wordt later bekendgemaakt.