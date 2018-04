Cultuurblog - Amerikaans museum vindt Hollandse meester in magazijn

'Heineken-reclame racistisch'

Chance the Rapper is niet te spreken over een reclamespot van Heineken in de Verenigde Staten. Volgens de rapper uit Chicago (echte naam Chancelor Bennett) is de campagneleus 'Sometimes, lighter is better' waarmee de Nederlandse bierbrouwer Heineken Light promoot ‘racistisch’.



De commercial voor Heineken Light toont een barman die een aarzelende vrouw aan het einde van de bar spot met een verrekijker. Het light-biertje dat hij serveert glijdt eerst langs een zwarte vrouw en een zwarte muzikant voordat het flesje belandt bij de vrouw die de barman in het vizier had. Als de vrouw het biertje tot zich neemt, volgt de leus 'Soms is light beter'. Heineken Light is een biertje voor de Amerikaanse en internationale markt en bevat minder calorieën en minder alcohol.



Volgens Chance the Rapper zouden sommige bedrijven opzettelijk racistische commercials op de markt brengen zodat ze meer aandacht krijgen. Op Twitter geeft de rapper van onder meer de luid bejubelde hiphopplaat Coloring Book aan dat hij daarom zou hebben getwijfeld om aandacht aan het spotje van Heineken Light te schenken. ‘Maar het moet me van het hart. Deze commercial van Heineken is vreselijk racistisch.'



De 24-jarige rapper roept niet op tot een boycot van het biertje. 'Ik merk gewoon hoe vaak het gebeurt en ik vermoed dat ze hiermee consumenten en twitteraars willen ophitsen. Ik wilde er niet over twitteren, maar dit is zó slecht dat ik niet anders kan.’ Zijn tweets leidden tot fel debat op sociale media. Veel volgers van de rapper haalden ook uit naar de reclamespot, hoewel sommigen Heineken weer verdedigden tegen de beschuldigingen.



Heineken heeft ook gereageerd en zegt zich niet te herkennen in de kritiek van Chance the Rapper. ‘De regel 'Sometimes lighter is better' in de commercial verwijst naar Heineken Light bier en nergens anders naar’, aldus John-Paul Schuirink, director global communication. ‘Sommige mensen in de Verenigde Staten hebben het zinnetje helaas anders geïnterpreteerd, maar dat was natuurlijk nooit de intentie van de commercial. Het gaat over light bier.’



Volgens Schuirink is de reclamespot eerder in verschillende landen gebruikt en is dit de eerste keer dat er een verwijt over racisme is binnengekomen.