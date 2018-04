Cliff Richard daagt de BBC: waarom mocht iedereen live meekijken tijdens huiszoeking?

Destijds bestonden er reeds vermoedens dat de politie op een zogenoemde 'fishing expedition' was en de BBC om die reden had ingeseind. Door het als groot nieuws te brengen, hoopte de politie dat er slachtoffers of getuigen zouden opduiken. Bij het onderzoek naar dergelijke aantijgingen jegens oud-premier Ted Heath, die later eveneens vals bleken, was dezelfde tactiek toegepast. De politie gaf toe onjuist te hebben gehandeld en heeft inmiddels smartengeld van omgerekend 800 duizend euro moeten betalen.



De politie had het onderzoek vertrouwelijk moeten houden, oordeelde de rechter eerder. Nu luidt de vraag of dat ook geldt voor een nieuwsorganisatie. Bij het hof zei de zanger eind vorige week geëmotioneerd dat hij 'voor altijd besmeurd is' door het handelen van de BBC en zei bovendien 'in diepe wanhoop' naar de beelden te hebben gekeken. De BBC stelt echter dat het in goed vertrouwen heeft gehandeld en dat de live-uitzending over de huiszoeking in het 'algemeen belang' was.