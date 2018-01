Brandpunt gaat veranderen, van minder moord en brand naar oplossingsgericht denken

Consructieve journalistiek

Brandpunt is niet het eerste Nederlandse journalistieke platform dat zich op deze vorm van journalistiek richt. De site De Correspondent en het tv-programma VPRO Tegenlicht wagen zich er al aan. En hoewel constructieve journalistiek steeds meer bijval krijgt, klinkt er ook kritiek: een positievere manier van verslaggeving zou journalisten onkritisch maken en de berichtgeving onbelangrijk. Ook zou deze vorm van journalistiek te veel neigen naar activisme. Informatie die niet bij het activistische doel past, zou daardoor gemakkelijk door de journalist kunnen worden genegeerd.



'We beginnen het seizoen met een klimaatserie', zegt Van der Aa. 'De vervuiling op zee is een blinde vlek. We zijn ons bewust van de uitstoot van auto's en gaan over op elektrisch rijden. Maar we houden ons veel minder bezig met de vervuiling op zee. En dat terwijl één vrachtschip net zoveel uitstoot als duizenden auto's. Dat thema behandelen we en vervolgens horen we van grote partijen dat voor vergroenen geld nodig is. We zouden met zijn allen tegen Heineken kunnen zeggen: we willen best een halve cent meer voor ons biertje betalen als het hierdoor duurzamer vervoerd wordt. Dat is iets om als kijker over na te denken.'



Brandpunt+ is vanaf vandaag op dinsdag en donderdag te zien, NPO 2, 20.25 u. De nieuwe site is sinds 22/1 online.