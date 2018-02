Bij velen geliefde Mies Bouwman wilde altijd meer - en schuwde de controverse niet

Doorslaand succes

Mies was blij met het doorslaande succes, maar ze wilde meer. Ze wilde ook een serieuze, diepgravende journalist zijn. Na haar verrassende vertrek bij de Vara probeerde ze het bij de Avro met het programma Netwerk en bij de VRT met Noord-Zuid, samen met Johan Anthierens.



Een groot succes was ook In de hoofdrol, waarmee de Avro in de jaren tachtig en begin jaren negentig miljoenen miljoen kijkers trok. In 1988 moest het programma tijdelijk worden stopgezet omdat Mies een gevaarlijke ontsteking had. Ze kwam er bovenop, maar bouwde haar tv-loopbaan af.



In 1993 zette ze definitief een punt achter haar tv-carrière, maar Bouwman verscheen incidenteel nog wel op televisie. Zo was ze in 2002 te gast in Zomergasten en werkte ze mee aan de inzamelingsactie voor de slachtoffers van de tsunami in Azië in 2004. In 2011 en 2016 schoof ze nog als gast aan bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door.