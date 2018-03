BBC wendt zich tot VN voor bescherming verslaggevers in Iran

'Onze pogingen om de Iraanse autoriteiten over te halen om te stoppen met deze intimidatie worden compleet genegeerd', zegt algemeen directeur van de BBC, Tony Hall, in een persbericht.



De BBC zegt dat zijn Perzische dienst al sinds de lancering in 2009, het jaar waarin presidentsverkiezingen plaatsvonden, het doelwit is van de intimidatie vanuit Teheran. De regering beschuldigde het buitenland toen van inmenging in het kiesproces. Iran liet familie van journalisten 'willekeurig arresteren en opsluiten', het nam paspoorten in beslag en verbood buitenlandse reizen. Het land hield journalisten in het oog en formuleerde valse beschuldigingen, aldus de omroep.



In 2017 openden de Iraanse autoriteiten een onderzoek naar de 'samenzwering tegen de nationale veiligheid'. Ze lieten de banktegoeden van personeelsleden bevriezen en verhinderden hen om eigendommen zoals een woning of auto te verkopen, zegt de BBC.



'De afgelopen negen jaar zijn de journalisten van de BBC Persian Service en hun familie steeds meer gestraft', zegt Tony Hall. Volgens hem verkeren andere media in dezelfde situatie. 'We vragen de gemeenschap van VN-naties om de BBC te steunen en het recht op vrije meningsuiting te waarborgen.'