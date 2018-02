Argos, waakhond der waakhonden, dook in nepnieuws avant la lettre

In 1989 had Brandpunt groot nieuws met een reportage over handel in mensenhoofden in Nederland. Sterverslaggever Willibrord Frequin was via een tussenpersoon in contact gekomen met de handelaar en liet zien hoe je, als je dat wilde, aan een (over de lengte) in tweeën gezaagd hoofd kon komen. De lugubere beelden spraken voor zich, net als de geïnterviewde handelaar, die zei dat de hoofden uit universitaire instellingen afkomstig waren. 'Die hebben jullie gepikt?' vroeg Frequin destijds aan de geanonimiseerde man. 'Dat is daar ontvreemd ja', bevestigde de crimineel (Oh nou pardon).