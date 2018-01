Hoe de al dan niet afgelaste vuurwerkshow het hoogtepunt werd van een met flauwe moppen gelardeerde tv-avond

Obligaat grapje

Ook Van 't Hek begon zijn conference met een obligaat grapje over dames, heren en transgenders. Zijn verhaal speelde zich af in zijn Amsterdamse stamkroeg Zanzibar, waar hij steeds weer in gesprek ging met een van de drie personages, Rooie Henk, Schele Henk en ene Godelieve, een oud Belgisch fotomodel. Sinds Van 't Hek hersteld is van zijn hartproblemen heeft hij, zo vertelde hij tegen het eind van de show, schijt aan alles. 'Ik ben nu 63 en heb steeds minder harde kanten. Ik ben er inmiddels achter: ik doe er niet toe. Het interesseert me geen reet.'



Dat uit zich bij Van 't Hek in een soort laat-alles-maar-hangen-houding, handjes in de zakken, licht achterover leunen en ogenschijnlijk niet heel erg meer je best doen. Zo werd het laatste anderhalf uur van 2017 vooral een aaneenschakeling van moppen - vermomd als anekdotes, verteld door Rooie Henk of Schele Henk. 'Weet je waarom orkanen altijd vrouwennamen hebben? Het begint altijd nat en heftig en als ze weg zijn ben je alles kwijt.'



Een paar weken geleden kondigde Van 't Hek in het programma van Cornald Maas aan dat hij ook een grap had bedacht over de aanslag in Las Vegas in oktober, waarbij een man 56 mensen had doodgeschoten en nog eens honderden had verwond toen hij vanuit zijn hotelkamer het vuur had geopend op een muziekfestival. 'Wat er in Las Vegas is gebeurd vind ik heel erg' zei Van 't Hek gisteravond. 'Ik vind het heel verschrikkelijk. Maar... (nou, daar komt ie jongens) ik hou ook niet echt van countrymuziek.'



Van 't Hek scheerde eventjes langs Trump, noemde Baudet en Zwarte Piet even één keer, maar liet verder de grote thema's van 2017 redelijk onbesproken. #MeToo kwam natuurlijk nog wel even langs, in een grapje over de oude Godelieve die haar beklag deed tegen Youp: 'Ze hadden mij toch ook wel een keer kunnen misbruiken? Maar bij mij deden al die mannen metoodeloe.'