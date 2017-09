Herman Koch laat vooral anderen over Herman Koch praten

Michiel Romeyn vergeleek zijn Jiskefet-partner met een Mexicaanse sluipschutter, die lui in een hangmat ligt

Verhoeff volgde Koch tijdens zijn Boekenweek-tour, filmde daar interviews met de schrijver, vond mooie oude zwart-wit-foto's en filmpjes (onder andere van Koch die als een gewonde vogel op straat stuipbewegingen ligt te maken) en sprak met vrienden. Zo vergeleek Michiel Romeyn zijn Jiskefet-partner met een Mexicaanse sluipschutter, die lui in een hangmat tequila drinkt en sigaren rookt en af toe, paf, iemand terloops neerknalt. Romeyn zei dat hijzelf de naam had de onbehouwen proleet te zijn, 'terwijl Herman met dat keurige hoofd veel en veel verder ging dan ik'.



De hoofdpersoon zelf leest in een voice-over fragmenten uit zijn boeken voor en komt een enkele keer direct met Verhoeff pratend in beeld, als hij tijdens een avond in Arnhem bloedserieus vertelt dat de tango helemaal niet uit Argentinië komt, maar uit Arnhem - en een nogal een bloedige geschiedenis kent. Verder laat Herman Koch vooral anderen over Herman Koch praten.



Het probleem met het ontrafelen en verklaren van creatieve fenomenen als schrijvers of andere kunstenaars, is dat het vaak het mysterieuze sierrandje - dat wat diegene zo ongrijpbaar en daarom interessant maakt -er probeert af te beitelen. Meestal hou je aan het eind van de rit dan iemand over die ooit iets ingrijpends heeft meegemaakt of een problematische jeugd heeft gehad en dat is het dan; iemand net als ons allemaal. Maar soms moeten enigma's gewoon enigma's blijven.